Kanzleramtschef Braun rät deutschen Fußballfans wegen der Corona-Delta-Variante von Reisen zur EM nach London ab.

Er sei in großer Sorge, sagte der CDU-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. In der britischen Hauptstadt finden Halbfinale und das Endspiel der gerade laufenden Europameisterschaft statt. Man sollte nicht in Virusvariantengebiete reisen, sagt Braun. Er verwies darauf, dass London-Rückkehrer in Deutschland zwei Wochen in Quarantäne müssten.



Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, warnte angesichts der Delta-Variante vor zu raschen Lockerungsschritten. Es sei zu erwarten, dass sich diese Mutation in Deutschland noch schneller ausbreite als die bisherigen Varianten, sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.