Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen beraten am Vormittag in Berlin darüber, wie sich das Tragen von Mund-Nase-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln effektiv und einheitlich durchsetzen lässt.

Zum "Runden Tisch" haben neben dem Bundesverkehrsministerium, die Bundespolizei, Verkehrsunternehmen und Gewerkschaften geladen. Über die Kontrolle der Maskenpflicht wird seit längerem diskutiert. Die Verkehrsminister der Länder haben den Bund aufgefordert, die Bundespolizei zur Maskenkontrolle zu verpflichten. Die Ministerpräsidenten der Länder hatten prüfen lassen, ob für Maskenverweigerer ein erhöhtes Beförderungsentgelt fällig werden könnte. Damit wäre es Aufgabe von Schaffnern und Busfahrern, die Maskenpflicht durchzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.