Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Fischbach, plädiert dafür, die Maskenpflicht an Schulen aufzuheben.

Er halte eine generelle Fortsetzung für unangemessen, sagte Fischbach den Funke-Medien. Die Entscheidung darüber müsse sich jeweils an den Inzidenzwerten und am Lebensalter der Kinder ausrichten. Fischbach betonte, es könne nicht sein, dass den Jüngsten das Maskentragen weiter zugemutet werde, um auf die Rücksicht zu nehmen, die sich einer Impfung verweigerten. Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei unangemessen, dass Kinder und Jugendliche stundenlang im Unterricht eine Maske tragen müssten, während Erwachsene abends maskenlos ins Lokal gehen könnten.



In einigen Bundesländern wurde die Maskenpflicht bereits aufgehoben, in anderen wird dies erwogen. Befürworter strenger Sicherheitsmaßnahmen an Schulen argumentieren hingegen unter anderem, dass auch Kinder schwer erkranken könnten.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.