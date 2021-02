Die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens zur Corona-Krise sind von der Opposition und von Bildungsverbänden kritisiert worden.

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki sprach von einem "offenen Rechtsbruch". Es sei unverantwortlich, die beschlossenen Maßnahmen bis zu einem Inzidenzwert von 35 beizubehalten, erklärte Kubicki dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. AfD-Fraktionschefin Weidel sagte, der durch die Verlängerung des Lockdowns angerichtete Schaden an Wirtschaft und Gesellschaft sei unermesslich. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte, Bundeskanzlerin Merkel habe sich gedanklich im Lockdown eingemauert.



Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, bemängelte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass keine einheitliche Regelung für eine Öffnung von Schulen vereinbart wurde, die an die Inzidenz gekoppelt sei. Im schlimmsten Fall, so der Lehrervertreter, müssten durch eine zu frühe Öffnung die Schulen wegen einer dritten Welle im April oder Mai nochmals geschlossen werden.

