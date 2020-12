Die politischen Parteien tragen die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern nahezu einhellig mit.

Der Vorsitzende der SPD, Walter-Borjans, begrüßte die härteren Maßnahmen und machte zugleich das Verhalten einiger Bürgerinnen und Bürger für deren Notwendigkeit mitverantwortlich. Ohne Verbote sei verantwortliches Verhalten vor allem im privaten Bereich ein Fremdwort, so Walter-Borjans im Gespräch mit dem Internetportal t-online. Insbesondere seien Kontakte nicht hinreichend reduziert worden.



Der Vorsitzende der FDP, Lindner, forderte eine langfristige Strategie von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie. Die neuen Beschlüsse seien nur Ausdruck einer "Stop and Go"-Politik, bei der sich Lockdowns und Lockerungen ständig abwechselten. Die Zeit bis zum 10. Januar müsse genutzt werden, um eine dauerhafte Corona-Strategie zu entwickeln. Sonst drohten enorme soziale und wirtschaftliche Schäden, die auch die stärkste Volkswirtschaft überfordern würden.



Grünen-Fraktionschef Hofreiter forderte, dass die Schulen digital besser ausgestattet werden. Bei den Wirtschaftshilfen für Unternehmen dürfe nicht gespart werden. AfD-Fraktionschefin Weidel nannte die Lockdown-Maßnahmen dagegen wörtlich einen "Offenbarungseid für die politisch Verantwortlichen und ein Desaster für die Bürger und die deutsche Wirtschaft".

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 13.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 09.12.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 09.12.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 30.11.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 10.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 09.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.