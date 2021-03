Der Appell von Bund und Ländern an die Kirchen, Ostern nur virtuell zu feiern, sorgt für kontroverse Diskussionen: Ranghohe Kirchenvertreter und auch der Bundesinnenminister signalisieren Unverständnis. Wie die Kirchen - und andere Glaubensgemeinschaften - nun für die Ostertage planen: Ein Überblick.

Nach 2020 wird auch das diesjährige Osterfest stark von der Pandemie geprägt sein. Mit Blick auf das an Fahrt aufnehmende Infektionsgeschehen in Deutschland haben Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer das verlängerte Osterwochenende zur "Ruhepause" erklärt. An fünf zusammenhängenden Tagen gelte "das Prinzip #WirBleibenZuHause". An Religionsgemeinschaften ergeht die Bitte, nur Online-Angebote an die Gläubigen zu machen. Doch das sorgt für erheblichen Unmut.



Das Grundgesetz gewährt in Artikel 4 die "ungestörte Religionsausübung", was ein generelles Verbot an sehr hohe rechtliche Hürden knüpfen würde. Im Frühjahr 2020 hatten Verwaltungsgerichte noch mehrere Eilanträge gegen solche Gottesdienstverbote abgewiesen. Inzwischen dringen Gerichte jedoch zunehmend auf genaue Abwägungen in den Corona-Verordnungen.



Der zuständige Bundesinnenminister Seehofer wies ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei dem Appell zum Verzicht auf Präsenzgottesdienste nur um eine Bitte handelte und distanzierte sich von dem Beschluss insgesamt: Er sagte der "Bild"-Zeitung, es habe ihn erstaunt, dass ausgerechnet Parteien, die das C im Namen führten, den Kirchen den Verzicht auf Gottesdienste nahelegten, noch dazu an Ostern. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte, man wolle keinen Druck auf die Kirchen ausüben. Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer betonte, man wolle sie selbst entscheiden lassen.

Bätzing: Wollen an Ostern nicht auf Gottesdienste verzichten

Noch sind diese Entscheidungen nicht final getroffen, doch besonders in der katholischen Kirche zeichnet sich nur wenig Bereitschaft zum Rückzug ins Digitale ab. Die Deutsche Bischofskonferenz verbreitete ein Zitat ihres Vorsitzenden, dem Limburger Bischof Bätzing: "Ostern ist das wichtigste Fest für uns, Gottesdienste sind kein Beiwerk. Zu Weihnachten haben wir gezeigt, wie wir mit Vorsicht Messe feiern können. Darauf wollen wir Ostern nicht verzichten." Aktuelle Informationen zu Ostern in den Bistümern finden Sie hier.



Die vier Bistümer in Nordrhein-Westfalen gehen laut einem Bericht des Westfalen-Blatts mit einer ähnlichen Position in die heute stattfindenden Gespräche mit der Landesregierung. Der Fuldaer Bischof Gerber sagte dem Hessischen Rundfunk, er wolle und könne die Gottesdienste nicht einfach absagen. Die Kirche habe funktionierende Hygienekonzepte. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Gottesdienste Infektionstreiber seien.



Der Berliner Erzbischof Koch brachte als Ausweich-Möglichkeit neben Online-Veranstaltungen auch Gottesdienste im Freien ins Spiel. Im rbb-Inforadio sagte er, es werde "wahrscheinlich die Möglichkeit geben, unter sehr begrenzten Bedingungen auch Gottesdienste live zu halten." Koch appellierte an Besucher, Selbsttests durchzuführen. "Und wir werden rigoros auf die Einhaltung der Bedingungen achten."



Auch von Laienseite kommt die Forderung, auf Präsenzgottesdienste nicht pauschal zu verzichten: Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Es muss in den Gesprächen mit Bund und Ländern deutlich werden, dass die Öffnung der Kirchentüren zu Ostern etwas anderes ist als die Öffnung irgendwelcher Geschäfte." Zudem seien Gottesdienste "verantwortungsvoll unter Wahrung strenger Regeln möglich".

Bedford-Strohm: Werden erklären lassen, warum Schutzmaßnahmen nicht ausreichen

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bedford-Strohm sagte der Nachrichtenagentur epd: "Wir werden uns in den von der Bundeskanzlerin angekündigten Gesprächen zunächst genau erläutern lassen, warum die bewährten Hygieneschutz-Maßnahmen, die alle Landeskirchen für ihre Gottesdiensten haben, nun nicht mehr ausreichen sollen." Danach werde man in den Gremien beraten, wie man mit der Bitte umgehe.



Der Ulmer Dekan Gohl sagte dem Südwestrundfunk bereits, er gehe davon aus, dass Ostergottesdienste entgegen den Vorgaben der Politik möglich seien. Kirchen seien auch an Weihnachten keine Hotspots gewesen. Die Landeskirche Württemberg will ab einer lokalen Sieben-Tage-Inzidenz von 300 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner auf Präsenzgottesdienste verzichten. In der benachbarten badischen Landeskirche ist laut epd vorgesehen, Gottesdienste ab einer Inzidenz von 100 nur noch unter besonderen Bedingungen analog und ab 200 digital abzuhalten.



Der evangelische Pfarrer Klaus Weber aus Regensburg kritisierte im Bayerischen Rundfunk, dass es keine klare Ansage gebe, was unter welchen Bedingungen erlaubt sei: "Ich befürchte, dass die Verantwortung nach unten durchdelegiert wird."

Großer Ausbruch in Baptistengemeinde

Bislang ist in Deutschland kein größeres Infektions-Cluster dokumentiert, das auf Zusammenkünfte in einer der beiden großen christlichen Glaubensgemeinschaften zurückgeht. Anders sieht es bei Freikirchen aus, wie jüngst einer Baptistengemeinde im nordrhein-westfälischen Lage: Dort wurden nach einem großen Ausbruch bis Dienstag insgesamt 152 Gemeindemitglieder positiv getestet. Allerdings sind erst rund 400 der etwa 1100 in Quarantäne geschickten Gläubigen getestet worden. Die Stadt hat der Gemeinde bis Ostern bereits weitere Gottesdienste untersagt.

Zentralrat der Juden hofft auf gemeinschaftliche Lösung

Der Zentralrat der Juden befindet sich nach eigener Darstellung in einem "engen und vertrauensvollen Austausch mit dem Bundesinnenministerium: "Es geht darum, gemeinschaftlich eine verfassungskonforme Lösung zu finden, die dem Grundrecht auf Religionsfreiheit gerecht wird", sagte eine Zentralrats-Sprecherin der Agentur kna. "Wir rechnen in Kürze mit Ergebnissen." Jüdinnen und Juden feiern bereits ab dem 27. März das Pessach-Fest. Die achttägige Feier des Auszugs der Israeliten aus Ägypten endet am Osterwochenende - somit sind auch die Synagogengemeinden vom Vorstoß von Bund und Ländern betroffen.



Im Islam hingegen steht der nächste größere Feiertag erst nach dem Ende der Osterferien an: Am 13. April beginnt der Fastenmonat Ramadan - einen Tag nach den nächsten Corona-Beratungen von Bund und Ländern.

