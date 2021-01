In den Kommunen stoßen die neuen Regelungen teilweise auf Kritik.

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er befürchte, dass mit den Kontaktverboten zu mehr als einer Person außerhalb des eigenen Haushalt der Bogen überspannt werde. Man bringe damit große Teile der Bevölkerung in Schwierigkeiten, auf deren Mitmachen man angewiesen sei.



Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßte den verlängerten Lockdown grundsätzlich. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Rheinischen Post", er frage sich jedoch, wie der Beschluss, dass sich Menschen in besonderen Risikogebieten nur noch in einem Radius von 15 Kilometern von ihrem Wohnsitz bewegen dürften, in der Praxis umgesetzt werden könne. Diese Regelung soll in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gelten. - Thüringens Landesregierung kündigte an, daraus keine Verpflichtung, sondern nur eine Empfehlung zu machen.

