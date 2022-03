Frankreich hebt viele Corona-Beschränkungen auf. (AP/Rafael Yaghobzadeh)

Vom kommenden Montag an, gebe es keine Masken- und Abstandspflicht mehr am Arbeitsplatz und auch in der Betriebskantine, sagte Arbeitsministerin Borne in Paris. Auch fast alle anderen Corona-Beschränkungen fallen dann weg. Die Menschen können wieder ohne Nachweis über Impfung, Genesung oder negativen Test Restaurants, Kinos, Museen und Veranstaltungen besuchen. Lediglich im öffentlichen Verkehr wird die Maskenpflicht aufrecht erhalten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankreich lag zuletzt bei 538.

