Bund und Länder planen die Corona-Beschränkungen grundsätzlich bis zum 28. März zu verlängern. Sie stellen aber einzelne Öffnungsschritte in Aussicht, wie aus einem Entwurf für das morgige Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder hervorgeht.

Demnach soll es abhängig vom Infektionsgeschehen Lockerungen etwa bei privaten Treffen geben. Anders als im letzten Lockdown über Ostern sollen Verwandtenbesuche an den Feiertagen in diesem Jahr möglich sein. Dazu werden die Kontaktbeschränkungen noch einmal gelockert. Zur Begründung hieß es, das besonnene Verhalten der Bürgerinnen und Bürger während der Weihnachtsfeiertage habe eindrucksvoll gezeigt, wie Familienzusammenkünfte sicher gestaltet werden könnten.



Zudem sollen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte bundesweit wieder öffnen. Unterstützt werden sollen die Lockerungen durch eine Ausweitung der Testkapazitäten. Der vierstufige Plan wurde vom Kanzleramt, dem Bundesfinanzministerium und den Ländern Berlin und Bayern erarbeitet. Er ist dem Vernehmen nach allerdings noch nicht mit allen Länderchefs abgestimmt.



Unter anderem Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hatten auf weitere Öffnungsschritte gedrängt. Dagegen warnten Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher sowie der saarländische Ministerpräsident Hans vor umfassenden Lockerungen. Hans sagte dem Magazin "Der Spiegel", man müsse restriktiv bleiben, da sich Deutschland bereits in der dritten Infektions-Welle befinde.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 02.03.)

+ Verlängerter Lockdown: Welche Regeln gelten und welche Öffnungsperspektiven gibt es? (Stand 17.02.)

+ Neue Regeln: Wie die Länder die Lockdown-Beschlüsse umsetzen (Stand: 23.02.)

+ Grenzkontrollen: Was es zu beachten gibt (Stand 15.02.)

+ Ferien: Wann ist wieder Urlaub im Ausland möglich? (Stand 26.02.)

Test und Schutz

+ Testen: So funktionieren die neuen Corona-Selbsttests (Stand: 24.02.)

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 23.02.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 27.02.)

+ Impfungen: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 26.02.)

+ Impfstoff von Astrazeneca: Berichte über Nebenwirkungen und Akzeptanzprobleme - Experten widersprechen (17.02.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 25.02.)

+ Strategiewechsel: Sind Schnelltests der Durchbruch bei der Pandemiebekämpfung? (Stand 16.02.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 16.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 27.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 27.02.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.