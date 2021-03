Bund und Länder planen die Corona-Beschränkungen grundsätzlich bis zum 28. März zu verlängern. Sie stellen aber einzelne Öffnungsschritte in Aussicht, wie aus einem Entwurf für das heutige Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder hervorgeht.

In den kommenden Wochen und Monaten, bis allen Bürgerinnen und Bürgern ein

Impfangebot gemacht werden könne, stellten regelmäßige Corona-Tests einen

wichtigen Baustein dar, heißt es.



Ab dem 8. März soll es Lockerungen bei privaten Treffen geben. Bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten sollen sich dann wieder treffen dürfen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. In Regionen mit einer noch nicht fest definierten 7-Tages-Inzidenz könnten die Möglichkeiten zu privaten Zusammenkünften auf den eigenen und zwei weitere Haushalte erweitert werden. Jedoch auf nicht mehr als zehn Personen. Sofern die 7-Tage-Inzidenz in einer Region wieder deutlich ansteigen, könnten diese Möglichkeiten jedoch auch wieder beschränkt werden.



Anders als im vergangenen Lockdown über Ostern sollen Verwandtenbesuche an den Feiertagen in diesem Jahr möglich sein. Dazu sollen die Kontaktbeschränkungen noch einmal gelockert werden.

Öffnung von Buchläden in der zweiten Stufe

Erste Öffnungsschritte habe es bereits im Bereich der Schulen und Friseure sowie

mit einzelnen weiteren Maßnahmen der Länder gegeben. Der zweite Schritt sieht vor, dass neben Blumengeschäften und Gartenmärkten auch die Buchhandlungen wieder mit entsprechenden Hygienekonzepten öffnen dürfen. Neben Fahr- und Flugschulen können dann auch "körpernahe Dienstleistungsgewerbe" öffnen. Eine Bedingung hierfür sei jedoch das Ergebnis eines tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttests.

Dritte Stufe: Museen, Galerien und Zoos

Die dritte Stufe sieht in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen vor, dass bei einer stabilen Inzidenz von unter 35 der Einzelhandel wieder öffnen kann. Dabei gilt die Regel von einem Kunde pro 20 Quadratmeter. Auch Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten dürften dann wieder öffnen. In Gruppen von bis zu zehn Personen soll es im Freien auch wieder kontaktfreien Sport geben können. Liegt die Inzidenzzahl über 35, darf ein Kunde nur nach Terminvergabe für eine bestimmte Zeit in ein Geschäft. Gleiches gilt für Museen und Zoos. Individualsport alleine oder zu zweit und Sport in Gruppen wäre dann für bis zu zehn Kinder bis 14 Jahre im Außenbereich auch auf Außensportanlagen möglich.

Kinos und Konzerthäuser öffnen erst in der vierten Stufe

Der vierte Öffnungsschritt bezieht sich auf Theater, Konzert- und Opernhäuser und Kinos. Zudem soll die Gastronomie in Außenbereichen wieder öffnen dürfen. Auch Sport im Innenbereich soll dann wieder möglich sein. Das soll aber nur für den Fall gelten, wenn sich die Inzidenz 14 Tage nach dem dritten Öffnungsschritt nicht verschlechtert hat.



Allerdings ist der letzte Schritt nach Angaben aus Verhandlungskreisen umstritten. Über alle weiteren Bereiche aus den Branchen Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen, Reisen und Hotels soll dann am 24. März in einer weiteren Bund-Länder-Runde entschieden werden.



Unterstützt werden sollen die Lockerungen durch eine Ausweitung der Testkapazitäten. Der vierstufige Plan wurde vom Kanzleramt, dem Bundesfinanzministerium und den Ländern Berlin und Bayern erarbeitet. Er ist dem Vernehmen nach allerdings noch nicht mit allen Länderchefs abgestimmt. Welche Teile in die Tat umgesetzt werden, ist derzeit noch nicht klar.

Saarlands Ministerpräsident Hans mahnt zur Vorsicht

Unter anderem Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hatten auf weitere Öffnungsschritte gedrängt. Dagegen warnten Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher sowie der saarländische Ministerpräsident Hans vor umfassenden Lockerungen. Hans sagte dem Magazin "Der Spiegel", man müsse restriktiv bleiben, da sich Deutschland bereits in der dritten Infektions-Welle befinde. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet nannte als Bausteine für ein entsprechendes Konzept verstärkte Tests, intensivierte Impfungen und das Ausschöpfen digitaler Lösungen zur Infektionsnachverfolgung. Bei allem müsse die Entwicklung der Infektionszahlen im Blick behalten werden, erklärte der CDU-Vorsitzende.



Die Kultusminister der Länder sprachen sich für weitere Öffnungen in den Schulen aus. Sofern es die Infektionslage weiterhin zulasse, solle der in den jüngeren Jahrgängen und den Abschlussklassen begonnene Wechsel- oder Präsenzunterricht im März 2021 auf weitere Jahrgänge ausgeweitet und intensiviert werden, heißt es in einem Beschluss der Kultusministerkonferenz. Auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) forderte in einem Offenen Brief eine Öffnungsperspektive für den vereinsbasierten Sport.

