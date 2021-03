Bund und Länder beraten am Nachmittag über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Ein aktualisierter Entwurf wurde nun bekannt - unter anderem könnten durch Schnelltests kleine Öffnungsschritte auch bei einer Inzidenz von über 35 und unter 100 möglich sein. Und: Die Kontaktbeschränkungen sollen zu Ostern offenbar doch nicht gelockert werden.

Seit 14 Uhr beraten Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Die endgültigen Ergebnisse werden am Nachmittag oder Abend vorliegen, ein aktualisierter Entwurf für die Beschlüsse gibt aber Aufschluss über die Richtung. Relativ klar ist bereits: Der aktuelle Lockdown wird mit kleineren Lockerungen wohl bis zum 28. März verlängert.

Ein kostenloser Schnelltest pro Woche für jeden geplant

Parallel zu den Öffnungen sollen weitere Fortschritte bei Impfungen und Schnelltests erzielt werden. In den kommenden Wochen und Monaten, bis allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden könne, stellten regelmäßige Corona-Tests einen wichtigen Baustein dar, heißt es in dem Entwurf. Um die steigenden Neuinfektionszahlen dabei im Griff zu behalten, sollen die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche bekommen. Dies ist in der aktualisierten Beschlussvorlage vorgesehen, die mehreren Medien vorliegt. Zuvor war noch von zwei kostenlosen Tests pro Woche die Rede.



Zudem heißt es in dem neuen Entwurf: "Bund und Länder wollen nun erproben, wie durch die deutliche Ausweitung von Tests und ein Testprogramm (...) Öffnungsschritte auch bei höheren 7-Tage-Inzidenzen mit über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner möglich werden." Konkret regelt der Entwurf je Öffnungsschritt ein Szenario bei einer Inzidenz von unter 35 sowie ein Szenario bei einer stabilen oder sinkenden Inzidenz unter 100. Gleichzeitig gilt generell eine Notbremse: Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100 steigt, treten erneut die aktuell noch gültigen Lockdown-Regeln in Kraft.

Kleinere Lockerungen ab Montag angedacht

Ab Montag (8. März) soll es kleinere Lockerungen bei privaten Treffen geben. Bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten sollen sich dann wieder treffen dürfen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Bisher gilt: Ein Haushalt darf sich mit nur einer weiteren Person treffen. In Regionen mit einer noch nicht fest definierten 7-Tage-Inzidenz könnten die Möglichkeiten zu privaten Zusammenkünften auf den eigenen und zwei weitere Haushalte erweitert werden, jedoch auf nicht mehr als zehn Personen. Sofern die 7-Tage-Inzidenz in einer Region wieder deutlich ansteigt, könnten diese Möglichkeiten jedoch auch wieder beschränkt werden.



Im gestern bekanntgewordenen Entwurf hieß es noch, Verwandtenbesuche an den Oster-Feiertagen sollen in diesem Jahr möglich sein. Dazu sollten die Kontaktbeschränkungen noch einmal gelockert werden. In der aktualisierten Version fehlt diese Passage nun.

Öffnung von Buchläden in der zweiten Stufe

Im aktualisierten Entwurf ist zudem ein Fünf-Stufen-Plan für Öffnungen vorgesehen - gestern war von vier Stufen die Rede. Erste Öffnungsschritte habe es bereits im Bereich der Schulen und Friseure gegeben, heißt es. Der zweite Schritt sieht vor, dass bundesweit einheitlich Blumengeschäfte, Gartenmärkte und auch Buchhandlungen mit entsprechenden Hygienekonzepten öffnen dürfen. Neben Fahr- und Flugschulen können dann auch "körpernahe Dienstleistungsgewerbe" öffnen. Eine Bedingung hierfür sei jedoch das negative Ergebnis eines tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttestes. Wann genau diese Öffnungen in Kraft treten sollen, ist noch unklar - und liegt in der Verantwortung der einzelnen Bundesländer.

Dritte Stufe: Museen, Galerien und Zoos

Die dritte Stufe sieht Öffnungen in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen vor. Dabei gibt es zwei Szenarien: Bei einer stabilen Inzidenz von unter 35 kann der Einzelhandel wieder öffnen. Dabei gilt die Regel von einem Kunden pro 10 Quadratmetern Ladenfläche (zunächst war von 20 Quadratmetern die Rede). Auch Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten dürften dann wieder öffnen. In Gruppen von bis zu zehn Personen soll es im Freien auch wieder kontaktfreien Sport geben können.



Liegt die Inzidenzzahl über 35, jedoch stabil (oder sinkend) unter 100, sollen die Länder trotzdem Öffnungsmöglichkeiten landesweit oder regional haben. Dann dürfte ein Kunde nur nach Terminvergabe für eine bestimmte Zeit in ein Geschäft. Gleiches gilt für Museen und Zoos. Individualsport alleine oder zu zweit und Sport in Gruppen wäre dann für bis zu zehn Kinder bis 14 Jahre im Außenbereich auch auf Außensportanlagen möglich.



Allerdings, so heißt es in dem Entwurf, müssten dann Vorkehrungen getroffen werden, damit Menschen aus Gebieten mit höherer Inzidenz nicht die Angebote in Gebieten mit Öffnungen in Anspruch nehmen. Wie diese Vorkehrungen aussehen könnten, ist noch unklar.

Kinos und Konzerthäuser öffnen in der vierten Stufe

Der vierte Öffnungsschritt ist ebenfalls an das Infektionsgeschehen geknüpft und bietet wieder zwei Szenarien. Wenn die 7-Tage-Inzidenz zwei Wochen lang nach den Öffnungen in Stufe drei stabil bei unter 35 Neuinfektionen bleibt, kann das Land Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos öffnen. Zudem soll die Gastronomie in Außenbereichen wieder öffnen dürfen. Auch kontaktfreier Sport im Innenbereich soll dann wieder möglich sein. Bei Inzidenzen über 35, aber stabil unter 100 sollen in diesen Bereichen Öffnungen mit Terminvergabe und nur für Menschen mit aktuellem negativen Schnelltest möglich sein.

Stufe fünf: Veranstaltungen bis 50 Personen möglich

Die nun neu hinzugefügte Stufe fünf sieht ebenso zwei Szenarien vor. Bei einer Inzidenz von weiterhin unter 35 zwei Wochen nach den Öffnungen der Stufe vier, sollen Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im im Außenbereich sowie Kontaktsport in Innenräumen wieder möglich sein. Bei einer Inzidenz von über 35, aber stabil unter 100 soll der Einzelhandel ohne Terminvergabe öffnen dürfen, es gilt: ein Kunde pro 10 Quadratmeter. Zudem fällt die Testpflicht beim Sport weg, in Innenräumen ist allerdings nur kontaktfreier Sport erlaubt.



Der fünfstufige Plan wurde vom Kanzleramt, dem Bundesfinanzministerium und den Ländern Berlin und Bayern erarbeitet. Er ist dem Vernehmen nach allerdings noch nicht mit allen Länderchefs abgestimmt. Welche Teile in die Tat umgesetzt werden, ist derzeit noch nicht klar. Zudem gilt wie immer: Die konkrete Umsetzung (etwa Öffnungstermine) liegt in Länderhand. Über alle weiteren Bereiche aus den Branchen wie Veranstaltungen, Reisen und Hotels soll dann am 24. März in einer weiteren Bund-Länder-Runde entschieden werden.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.