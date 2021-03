Vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie hat die Bundesregierung die Erwartungen an umfassende Öffnungen gedämpft.

Man sei in einer Phase der Hoffnungen, es dürfe aber keine Phase der Sorglosigkeit sein, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Anlass zur Hoffnung gäben etwa der Fortgang der Impfkampagne und die Aussicht auf Schnelltests. Angesichts des leichten Anstiegs von Infektionszahlen und Inzidenzwerten sei aber weiterhin Vorsicht gefragt, betonte Seibert



Zuvor hatten führende SPD-Politiker eine klare Perspektive für den Ausstieg aus dem Lockdown gefordert. Vizekanzler Scholz sprach sich dafür aus, die nächsten Öffnungsschritte nicht mehr allein vom Erreichen bestimmter Inzidenzwerte abhängig zu machen. Stattdessen müssten umfangreiche Schnelltests für eine Öffnungsstrategie genutzt werden. Ähnlich äußerte sich Familienministerin Giffey.



Der bayerische Ministerpräsident Söder von der CSU warnte dagegen mit Blick auf Lockerungen vor einem "Blindflug in die dritte Welle" hinein.

