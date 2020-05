In mehreren deutschen Städten gibt es heute wieder Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen.

In München ist eine Protestaktion mit tausend Teilnehmern angemeldet. Im Berliner Stadtzentrum sollen zahlreiche Kundgebungen stattfinden. Dabei sind jeweils nur maximal 50 Personen erlaubt. Auch in Stuttgart werden wieder tausende Menschen zu einer Demonstration erwartet.



Das Verwaltungsgericht der Stadt lehnte am Abend einen Eilantrag gegen Auflagen für die Kundgebung ab. Die Begrenzung der Teilnehmerzahl auf 5.000 Personen und die Verpflichtung zum Tragen einer Schutzmaske für die Ordner seien rechtmäßig, teilte das Gericht mit. Ursprünglich waren für die Demonstration auf dem Cannstatter Wasen eine halbe Million Teilnehmer angemeldet.



Bereits am vergangenen Wochenende waren tausende Menschen auf die Straßen gegangen, darunter auch Verschwörungstheoretiker und Rechsextreme.