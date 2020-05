In mehreren deutschen Städten sind heute wieder Proteste gegen die Corona-Beschränkungen geplant.

In München ist eine Aktion mit 1.000 Teilnehmern angemeldet. Im Berliner Stadtzentrum sollen zahlreiche Demonstrationen stattfinden. Dabei sind jeweils nur maximal 50 Personen erlaubt. Die Polizei setzt 1.000 zusätzliche Beamte ein. Auch in Stuttgart gibt es wieder eine Kundgebung auf dem Cannstatter Wasen. Die Teilnehmerzahl ist auf 5.000 Personen begrenzt.



Der nordhrein-westfälische Ministerpräsident Laschet äußerte Verständnis für Demonstrationen gegen Grundrechtseinschränkungen. Man müsse aber wissen, dass Links- und Rechtsradikale und Reichsbürger diesen Protest für sich zu nutzen versuchten, sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Der frühere Bundesinnenminister Baum, FDP, bezeichnete die Einschränkung von Grundrechten in der Corona-Krise als verhältnismäßig. Die Beschränkungen seien enorm, aber die Gerichte seien wachsam, der Rechtsstaat funktioniere, sagte er im WDR-Hörfunk.