England lockert heute seine Corona-Beschränkungen weiter.

Geschäfte, Friseure und die Außengastronomie dürfen wieder öffnen, ebenso Fitness-Studios, Schwimmbäder, Büchereien, Zoos und Vergnügungsparks. Die anderen britischen Landesteile Schottland, Wales und Nordirland warten noch mit den nächsten Öffnungsschritten. Premierminister Johnson hat angekündigt, dass in Großbritannien alle Beschränkungen bis zum 21. Juni wegfallen sollen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit unter 30. Rund 32 Millionen Menschen haben eine erste Impfdosis bekommen.



Auch in Italien werden teilweise Beschränkungen gelockert. Sechs Regionen gelten wegen geringerer Corona-Zahlen nicht mehr als Rote Zone, darunter die wirtschaftsstarke Lombardei und die Toskana. Restaurants dürfen aber auch dort weiterhin nur außer Haus verkaufen. Lokal-Betreiber und andere kleine Dienstleister haben deshalb für heute Nachmittag eine Demonstration in Rom angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.