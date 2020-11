Bundesgesundheitsminister Spahn hat die erneuten Corona-Beschränkungen verteidigt, um eine Überlastung der Krankenhäuser in Deutschland abzuwenden.

Zur Begründung verwies der CDU-Politiker auf die jüngste Entwicklung. So habe sich die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen binnen zwei Wochen auf mehr als 2.000 verdreifacht. Dies Dynamik müsse gebrochen werden, und zwar gemeinsam und entschlossen.



Laut dem Robert Koch-Institut ist die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Fälle von 769 Patienten am 18. Oktober auf 2.061 Patienten am 1. November gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.