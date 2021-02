Berlins Regierender Bürgermeister Müller will bis zur nächsten Bund-Länder-Konferenz einen Plan für eine Lockerung der Corona-Beschränkungen vorlegen.

Es müsse ein stufenweises Vorgehen geben, an dem man sich auch langfristig orientieren könne, sagte der SPD-Politiker am Abend im ZDF. Er sei sich sicher, dass dies bis zum 3. März gelingen werde.



Zu Äußerungen des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, wonach auch an Ostern noch keine Urlaubsreisen möglich sein werden, sagte Müller wörtlich: "Das teile ich so pauschal nicht." Es sei zu früh für Festlegungen. Kretschmer hatte erklärt, eine zu große Mobilität bereits im April wäre Gift. In seinem Bundesland würden Gaststätten und Hotels auch über Ostern geschlossen bleiben.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.