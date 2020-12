Der Deutsche Städte- und Gemeindebund bezweifelt, dass Lockerungen der Kontaktbeschränkungen über die Feiertage sinnvoll sind.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Rheinischen Post", solche Lockerungen würden zu zusätzlichen Kontakten führen und damit ein Risiko für weitere Neuinfektionen darstellen. Man sollte deshalb in den kommenden anderthalb Wochen abwarten, wie sich die Zahlen entwickelten.



Gestern hatte sich bereits Thüringens Ministerpräsident Ramelow gegen Lockerungen an Weihnachten und Silvester ausgesprochen. Auch andere Ministerpräsidenten stellen die Feiertagsregelungen in Frage. Im Gespräch ist zudem ein zusätzliches Treffen der Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Merkel, um die Maßnahmen abzustimmen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.