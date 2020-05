Die Gespräche zwischen Bund und Ländern über die Dauer der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise sind offenbar ohne Ergebnis vertagt worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr, wollen die Chefs der Staatskanzleien morgen zunächst den Verhandlungsstand mit ihren jeweiligen Regierungen erörtern.

Kanzleramtschef Braun hatte heute mit den Ländervertretern beraten, ob, wie und wie lange die zunächst bis zum 5. Juni geltenden Kontaktbeschränkungen verlängert werden sollen. In einer Beschlussvorlage wurde der 29. Juli als Datum genannt. Bundesregierungssprecher Seibert sagte, bezüglich Abstand, Kontakten und Hygiene sollte es weiter verbindliche Anordnungen geben und nicht reine Gebote.



In Thüringen hatte Ministerpräsident Ramelow dagegen schon am Samstag das Ende der allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen in seinem Land für Anfang Juni angekündigt. Dies stößt auf breite Kritik nicht nur im Bund und bei anderen Bundesländern; auch innerhalb Ramelows Regierung äußerten Umweltministerin Siegesmund von den Grünen und Innenminister Maier von der SPD heute starke Vorbehalte.