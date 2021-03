Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu lockern. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten vereinbarten, künftige Öffnungsschritte von der Infektionslage abhängig zu machen. Grundsätzlich werden die derzeit geltenden Beschränkungen bis zum 28. März verlängert.

"Der Frühling 2021 wird anders sein als der Frühling vor einem Jahr." Das sagte Bundeskanzlerin Merkel bei der Vorstellung der Bund-Länder-Beschlüsse in Berlin. Denn viele der derzeit geltenden Alltagsbeschränkungen bleiben vorerst bestehen.

Private Kontakte und Corona-Tests

Im privaten Bereich dürfen sich ab Montag wieder bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen sich maximal zehn Menschen aus drei Haushalten treffen können.



Abgesichert werden soll dies mit Schnell- und Selbsttests. Jeder Bürger und jede Bürgerin soll sich ab dem 8. März einmal pro Woche testen lassen können. Die Kosten dafür übernehme der Bund, erklärte Merkel. Sie sprach von einem "Übergang in eine neue Phase mit berechtigten Hoffnungen".



Darüber hinaus verständigten sich Bund und Länder auf "Öffnungsperspektiven in fünf Schritten". Für einige davon ist Voraussetzung, dass bestimmte Infektionsgrenzwerte nicht überschritten werden.

Öffnungsschritt 1 – Schulen, Kitas, Friseure

Die erste Stufe ist bereits seit dem 1. März erreicht. Seit Anfang dieser Woche dürfen Friseursalons wieder öffnen - wenn auch nur unter strengen Hygieneauflagen. Auch Kitas sind nach wochenlangen Notbetrieb wieder normal geöffnet, und Schulen bieten Präsenzunterricht an - vielerorts allerdings im Moment nur für bestimmte Jahrgangsstufen.

Öffnungsschritt 2 – Buchhandlungen und körpernahe Dienstleistungen

Der zweite Schritt folgt am kommenden Montag, dem 8. März. Dann dürfen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte wieder öffnen, die dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet werden. Auch hier müssen Hygienekonzepte eingehalten und Kundenzahlen begrenzt werden. Dasselbe gilt für Fahr- und Flugschulen sowie für körpernahe Dienstleistungsbetriebe. Wenn dort dauerhaft keine Maske getragen werden kann (etwa im Kosmetikstudio oder bei einer Rasur), müssen die Kunden einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnell- oder Selbsttest vorlegen. Auch das Personal muss regelmäßig getestet werden.

Öffnungsschritt 3 – Einzelhandel, Museen, Außensport

Abhängig vom Infektionsgeschehen sollen ab dem 8. März weitere Lockerungen möglich sein. Laut dem Bund-Länder-Papier ist bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner folgendes möglich:



- Öffnung des Einzelhandels (bei begrenzter Kundenzahl)

- Öffnung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten

- kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen von maximal zehn Personen im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen



Liegt die 7-Tage-Inzidenz über 50, aber unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, sind die Möglichkeiten eingeschränkt:



- Der Einzelhandel kann mit Terminshopping-Angeboten öffnen ("click and meet"). Das heißt: Jeweils eine Kundin oder ein Kunde pro angefangenen 40 Quadratmeter Verkaufsfläche darf das Geschäft für einen begrenzten Zeitraum betreten, wenn vorher ein Termin gebucht wurde.

- Besuch von Museen, Galerien, zoologische/botanischen Gärten sowie Gedenkstätten ebenfalls nur mit Terminbuchung

- Im Außenbereich oder auf Außensportanlangen ist Individualsport zu zweit möglich, aber auch Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis 14 Jahren.



Hier ist eine sogenannte Notbremse vorgesehen: Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100, treten ab dem zweiten darauf folgenden Werktag wieder die Regeln in Kraft, die bis zum 7. März gegolten haben.

Öffnungsschritt 4 – Außengastronomie, Theater, Sport

Auch der vierte Öffnungsschritt wird vom Infektionsgeschehen abhängig gemacht und kann nur dann erfolgen, wenn sich die 7-Tage-Inzidenz nach dem dritten Öffnungsschritt in einem Land oder einer Region 14 Tage lang nicht verschlechtert hat.



Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner:



- Öffnung der Außengastronomie

- Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos

- kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich



Bei einer stabilen oder sinkenden 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner:



- Öffnung der Außengastronomie mit Terminbuchung. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein tagesaktueller negativer Schnell- oder Selbsttest erforderlich.

- Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos für Personen, die einen tagesaktuellen negativen Schnell- oder Selbsttest vorlegen können.

- kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich mit tagesaktuellem negativem Schnell- oder Selbsttest



Auch hier greift eine "Notbremse": Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100, treten ab dem zweiten darauf folgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft.

Öffnungsschritt 5 -Freizeitveranstaltungen, Einzelhandel, Sport

Stufe fünf tritt nur in Kraft, wenn sich die 7-Tage-Inzidenz nach dem vierten Öffnungsschritt in dem Land oder der Region 14 Tage lang nicht verschlechtert hat.



Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist folgendes möglich:



- Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Freien

- Kontaktsport in Innenräumen



Bei einer stabilen oder sinkenden 7-Tage-Inzidenz zwischen 35 und 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner werden die Möglichkeiten erweitert:



- Einzelhandel mit Begrenzung der Kundenzahlen

- kontaktfreier Sport im Innenbereich, Kontaktsport im Außenbereich (ohne Covid-19-Test)



Auch hier wird wieder die "Notbremse" gezogen, wenn die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100 steigt. Dann treten ab dem zweiten darauf folgenden Werktag wieder die Regeln in Kraft, die bis zum 7. März gegolten haben.

SPD-Kanzlerkandidat Scholz "zufrieden"

Im Zusammenhang mit der Impfkampagne sprach die Kanzlerin von "Steigerungspotenzial". Nach ihren Worten sollen ab Ende März auch Haus- und Facharztpraxen in die Impfungen eingebunden werden.



Vizekanzler Scholz äußerte sich im ARD-Fernsehen zufrieden mit den Corona-Beschlüssen. Es sei über Stunden hinweg sorgfältig diskutiert worden, was zu tun sei. Der SPD-Politiker und Kanzlerkandidat sagte, er setze große Hoffnungen auf das häufige Testen und mehr Impfungen. Nach einer notwendigen Übergangsphase nach dem Bund-Länder-Beschluss werde es seiner Erwartung nach ausreichend Testkapazitäten geben, um Lockerungen zu ermöglichen.

