Der Vorschlag von Außenminister Maas, Menschen mit Corona-Impfung von Beschränkungen auszunehmen, stößt auf Kritik.

Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Brysch, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Zusammenhalten sei jetzt wichtiger als Polarisieren. Maas schade damit der Impfkampagne, zumal niemand wisse, ob ein Geimpfter das Virus weitergeben könne, so Brysch. Die FDP nannte Maas' Vorstoß populistisch und undurchdacht. Der Obmann der FDP-Bundestagsfraktion im Gesundheitsausschuss, Ullmann, sagte, diese Diskussion könne erst dann geführt werden, wenn das Impfangebot deutlich in die Breite gehe.



Auch das Bundesgesundheitsministerium wies den Vorschlag zurück. Eingriffe in Freiheitsrechte müssten immer gut begründet sein, sagte ein Sprecher der Behörde in Berlin. Doch solange nicht klar sei, ob geimpfte Menschen ansteckend seien oder nicht, könne es keine Ausnahmen geben. Das Bundesjustizministerium verwies auf eine Äußerung von Ministerin Lambrecht vor wenigen Tagen. Die SPD-Politikerin hatte in einem Interview gesagt, dass sich eine Ungleichbehandlung von Geimpften und Nicht-Geimpften verbiete, solange es keine wissenschaftlichen Belege gebe, ob die Impfung vor der Weitergabe des Virus schütze.



Maas hatte sich als erster Bundesminister dafür ausgesprochen, dass Geimpfte wieder ihre Grundrechte ausüben und Restaurants oder Kinos besuchen dürfen. Andere Kabinettsmitglieder lehnen Ausnahmen für Geimpfte ab.

