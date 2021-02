Die verschärften deutschen Einreiseregeln haben bisher zu keinen Problemen an den Grenzen geführt.

Seit Mitternacht dürfen aus Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für Gesundheitspersonal und Lastwagenfahrer. Alle Einreisenden müssen einen negativen Corona-Test vorlegen. Mit der Regelung soll verhindert werden, dass ansteckendere Coronavirus-Mutationen über die Grenzen eingeschleppt werden. Tschechien und Tirol und mittlerweile auch die Slowakei gelten als sogenannte "Virusvarianten-Gebiete". Ein Sprecher der Grenzpolizei Passau sagte, die Lage sei momentan sehr ruhig. An einem Wochentag, wenn Pendler und Lkw-Fahrer versuchten einzureisen, werde die Lage sicher anders aussehen. Die Bundespolizei kontrolliert auch am Frankfurter Flughafen Reisende aus Österreich und Tschechien.



Tirol hat angekündigt, den Lastwagenverkehr aus Italien zu drosseln. Um einen Rückstau und einen Verkehrskollaps im Inntal zu verhindern, werde schon bei der Einreise aus Italien am Brenner kontrolliert, ob Lkw-Fahrer die Voraussetzungen für eine Weiterreise nach Deutschland erfüllten.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.