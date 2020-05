Tschechische Berufspendler haben an der Grenze zu Deutschland gegen die Beschränkungen der Regierung in Prag wegen des Coronavirus protestiert.

Am Grenzübergang zwischen Folmava und dem bayerischen Furth im Wald versammelten sich nach Polizeiangaben rund hundert Menschen. Zudem wurde eine Unterschriftenaktion gestartet. Derzeit gilt, dass Grenzgänger bei der Rückkehr nach Tschechien einen negativen Coronatest vorweisen müssen. Er muss mindestens alle vier Wochen erneuert werden. Andernfalls besteht die Pflicht zu einer zweiwöchigen Heimquarantäne.



Nach Schätzungen arbeiten knapp 40.000 tschechische Grenzgänger in Deutschland und mehr als 12.000 in Österreich.