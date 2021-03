Bundespräsident Steinmeier hat zu mehr Pragmatismus in der Debatte um eine Beschleunigung der Corona-Impfkampagne aufgerufen.

Das Land verbrauche viel Kraft bei der Suche nach dem Schuldigen des Tages, sagte Steinmeier bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin. Diese Kraft brauche die Gesellschaft derzeit dringender an anderer Stelle. Jetzt helfe nur eines: mehr und schneller impfen - mit allen vorhandenen Mitteln, betonte Steinmeier.



Der Bundespräsident würdigte Türeci und Sahin als visionäre Unternehmer und Forschende, denen es gelungen sei, im richtigen Moment das Entscheidende zu tun. Der Impfstoff, den sie entwickelt hätten, sei ein Dienst an der Menschheit.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.