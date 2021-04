In Deutschland sind 42 Verdachtsfälle einer Sinusvenenthrombose nach einer Corona-Schutzimpfung mit dem Präparat von Astrazeneca bekannt.

Das teilte das Paul-Ehrlich-Institut mit. In 35 Fällen seien Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren betroffen gewesen. Allerdings seien Frauen nach Angaben des Robert Koch-Instituts auch häufiger als Männer mit dem Produkt geimpft worden. Die Männer seien 24 bis 58 Jahre alt gewesen. Acht Betroffene seien gestorben. - Inzwischen wird der Impfstoff in Deutschland in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren verwendet.



Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft nun auch beim Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson einen Zusammenhang mit Thrombose-Fällen. Den Angaben zufolge gibt es Berichte über vier Vorkommnisse nach einer Impfung, drei davon in den Vereinigten Staaten. Ein Mensch sei gestorben. Dieser Impfstoff ist in der EU derzeit noch nicht im Einsatz. Auch die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Untersuchungen aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.