In der Diskussion um gemeinsame europäische Hilfsmaßnahmen haben Finanzminister Scholz und Außenminister Maas erneut auf den Euro-Rettungsschirm ESM verwiesen.

Dieser biete schon jetzt die Möglichkeit, gemeinsam und zu den gleichen günstigen Konditionen Kapital aufzunehmen, schrieben die beiden SPD-Politiker in einem Gastbeitrag für mehrere europäische Zeitungen. Außerdem hoben Scholz und Maas die Instrumente der Europäischen Investitionsbank und des von der EU-Kommission vorgeschlagenen Programms "Sure" hervor. Sogenannte Corona-Bonds, wie sie von der Bundesregierung bislang abgelehnt werden, erwähnen die Minister nicht. EU-Binnenmarktkommissar Breton aus Frankreich und Wirtschaftskommissar Gentiloni aus Italien forderten hingegen in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", einen steuerfinanzierten Fonds für langfristige Anleihen aufzulegen.