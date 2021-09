Der brandenburgische Ministerpräsident Woidke hat die Einführung des sogenannten 2G-Optionsmodells zur Eindämmung der Corona-Pandemie verteidigt.

Woidke sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Veranstalter und Betreiber sollten selbst entscheiden dürfen, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene in Innenräumen zuließen. So könnten sie auf den Charakter einer Veranstaltung reagieren und beispielsweise bei Hochzeiten auch Getesteten den Zutritt gewähren. Im Falle einer 2G-Regelung könnten dagegen Masken- und Abstandspflichten wegfallen. Der SPD-Politiker betonte, das 2G-Optionsmodell räume Veranstaltern und Gästen größtmögliche Freiheit ein. Es dürfe nicht sein, dass sich in Deutschland viele einschränken müssten, weil sich einige wenige nicht impfen ließen, betonte Woidke.



Neben Brandenburg votieren auch Niedersachsen, Hessen, Sachsen-Anhalt und Sachsen für das 2G-Optionsmodell. In Berlin soll die entsprechende Regelung am Samstag in Kraft treten. Nach Protesten ließ der Senat aber Ausnahmen für Kinder unter zwölf Jahren zu.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.