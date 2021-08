Unionsfraktionschef Brinkhaus sieht derzeit keine Notwendigkeit für eine Impfplicht.

Dies wäre ein Eingriff in Freiheitsrechte und müsse verfassungsrechtlich begründet sein, sagt der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Momentan setze man auf andere Wege, den Druck auf die Ungeimpften zu erhöhen. Hier gelte es, besser zu werben. Ohne höhere Impfquote werde der Schulunterricht gefährdet, betonte Brinkmann. Derweil warnten Vertreter von Schulverbänden vor Konflikten nach dem Ende der Ferien. Dabei werde es um die Frage gehen, ob Impfungen notwendig seien und ob Elternrechte übergangen würden, erklärte die Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbands Deutschland, Wolters-Vogeler. Zudem werde es Debatten mit Kindern geben, die Impfungen vielleicht ablehnten oder unbedingt haben wollten, sagte sie der Funke Mediengruppe. Ratschläge zur Impfung sollten die Pädagogen jedoch nicht geben, erklärte Wolters-Vogeler weiter. Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, betonte, Lehrkräfte sollten sich mit direkten Empfehlungen an Schüler in der Frage einer Immunisierung zurückhalten. Das sei nicht ihr Zuständigkeitsbereich.

