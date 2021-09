Bei einer Demonstration von Corona-Impfgegnern in London haben Teilnehmende versucht, den Sitz der britischen Arzneimittelbehörde MHRA zu stürmen.

Die Behörde ist für die Zulassung von Impfstoffen zuständig. Wie auf Videos in Sozialen Netzwerken zu sehen war, lieferten sich Demonstranten handgreifliche Auseinandersetzungen mit Polizisten, die das Gebäude sicherten. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Beamte verletzt.



Ende August waren dutzende Gegner der britischen Corona-Maßnahmen und der Impfkampagne in das Gebäude des Nachrichtensenders ITN in London eingedrungen. Ähnliche Szenen hatten sich zuvor bereits bei einer ehemaligen BBC-Zentrale ereignet.

