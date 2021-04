Das geänderte Infektionsschutzgesetz tritt morgen in Kraft und gilt dann ab Samstag. In allen Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Siebentage-Inzidenz von über 100 greift die so genannte Corona-Notbremse mit Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr. Zudem gelten unter anderem neue Kontaktbeschränkungen und Regeln zum Einkaufen in Läden.

Nach dem Bundestag hatte heute auch der Bundesrat der Novelle zugestimmt, obwohl es teils deutlichen Unmut gab. Mehrere Ministerpräsidenten, die sich in der Aussprache zu Wort meldeten, machten verfassungsrechtliche Bedenken geltend - insbesondere wegen der starren Notbremse - und wegen der erwarteten Probleme bei der praktischen Umsetzung. Bundesratspräsident Haseloff von der CDU kritisierte die Kompetenzverlagerung auf den Bund. Der heutige Tag sei für ihn ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, erklärte der Regierungschef von Sachsen-Anhalt.



Gesundheitsminister Spahn sagte, die Länder hätten sich dieses Gesetz selbst zuzuschreiben. Obwohl Bund und Länder seit Anfang März klare Vereinbarungen getroffen hätten, sei bei Vielen der Eindruck entstanden, dass man nicht am selben Strang ziehe. Das Gesetz sei das Ergebnis all dieser Entwicklungen, so der Gesundheitsminister.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 22.04.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 14.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 08.04.)

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 16.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 10.04.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 08.04.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 12.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 16.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.