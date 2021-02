Bundesgesundheitsminister Spahn hält Einreiseverbote für Menschen aus Tirol und Tschechien für unvermeidbar zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Beschränkungen des Reiseverkehrs seien für einen bestimmten Zeitpunkt zwingend erforderlich, um die Ausbreitung gefährlicher Virusmutationen zu verhindern, sagte Spahn in Berlin.



In Tirol gelsten angesichts der starken Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Variante seit heute Ausreisebeschränkungen. Für die kommenden zehn Tage muss bei der Ausreise aus dem österreichischen Bundesland ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Auch für die Durchreise gilt eine Testpflicht. Ausgenommen davon ist die Region Osttirol.



Bundesinnenminister Seehofer hat Tirol sowie ganz Tschechien bereits als Virusmutationsgebiete eingestuft. Neben den schon bestehenden Einschränkungen an der Grenze zu Österreich soll ab Sonntag auch bei der Einreise nach Deutschland aus Tschechien kontrolliert werden, wie ein Ministeriumssprecher mitteilte. In dem Land breitet sich die britische Corona-Mutation stark aus; die 7-Tage-Inzidenz liegt dort bei 483.

