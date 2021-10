Bundesgesundheitsminister Spahn plädiert dafür, auch nach dem erwarteten Ende der sogenannten "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" bestimmte Corona-Maßnahmen auf Landesebene weiter anordnen zu können. Der CDU-Politiker will die Regelung Ende November auslaufen zu lassen.

In einem Brief des Ministers an die Partei- und Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP skizziert Spahn nun Möglichkeiten für länderweite Regelungen. Wie mehrere Medien berichten sind in dem Schreiben zwei Wege, wie dies rechtlich umgesetzt werden könnte. Zum einen könnte das Infektionsschutzgesetz so geändert werden, dass Schutzmaßnahmen künftig nicht mehr an das Bestehen einer bundesweiten epidemischen Lage geknüpft wären. Damit hätten die Landesregierungen freie Hand, ihre Corona-Verordnungen wie bisher regelmäßig fortzuschreiben. Alternativ könnten die Länder über ihre jeweiligen Parlamente die weitere Anwendbarkeit der Maßnahmen feststellen lassen.

Warnungen vor Ende der Schutzregeln

Mehrere Ländervertreter hatten sich weiterhin für bundeseinheitliche Regelungen ausgesprochen. Berlins Regierender Bürgermeister Müller etwa sagte im RBB-Hörfunk, man brauche mindestens eine Übergangszeit, bis sich die epidemische Lage tatsächlich entspanne. Möglich wäre auch eine neue Beschlussfassung des Bundestages mit Corona-Beschränkungen, bei denen es sich aber nicht um Eingriffe in Grundrechte handele.



Auch der niedersächsische Ministerpräsident Weil warnt vor einem baldigen Aus aller Corona-Maßnahmen. Was keinesfalls passieren dürfe mit Blick auf den Herbst und Winter sei ein ersatzloses Streichen der Schutzregeln, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. In der Pandemie gelte es, vorsichtig zu bleiben. Weil betonte, in der Gruppe der Ungeimpften seien die Inzidenzen wesentlich höher. Entsprechend äußerten sich politische Vertreter aus Rheinland-Pfalz, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen, auch sie fürchten unterschiedliche Corona-Regeln in den unterschiedlichen Bundesländern.

Mahnungen zur Vorsicht

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste sprach sich dagegen aus, die "epidemische Lage" auslaufen zu lassen. In manchen Landkreisen lägen die Inzidenzen bei den über 80-Jährigen wieder zwischen 100 und 250, sagte Verbandspräsident Meurer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, Kroemer, mahnte, die Impfquote in Deutschland sei nicht so hoch, dass man beruhigt in den Winter gehen könne. Nach einem Ende der Corona-Notlage sei zu vermeiden, dass ein länderabhängiger Flickenteppich mit Corona-Maßnahmen entstehe, sagte Kroemer im Deutschlandfunk.

