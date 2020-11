Bundespräsident Steinmeier hat der Bevölkerung zum Beginn der Adventszeit Mut zugesprochen.

Obwohl wegen der Corona-Krise zunächst weiter Verzicht gefragt sei, könne Deutschland voller Zuversicht sein, schrieb das Staatsoberhaupt in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Bild am Sonntag". Denn die Fortschritte der medizinischen Forschung gäben Hoffnung, dass die Pandemie nicht dauerhaft den Alltag beherrsche. Steinmeier lobte das Verhalten der Bevölkerung in der Krise seit dem Frühjahr. Rücksicht und Solidarität der überwältigenden Mehrheit der Deutschen zeigten, dass die Gesellschaft zusammenhalte, auch wenn die Zeiten rauer seien, betonte der Bundespräsident.

