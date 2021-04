Die Bundesregierung erwartet für das laufende Jahr ein Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent. Das geht aus der sogenannten Frühjahrsprojektion hervor, die Wirtschaftsminister Altmaier in Berlin vorstellte. Zugrunde liegt die Annahme, dass die zahlreichen Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie "im Laufe des zweiten Quartals 2021 graduell gelockert werden können".

Danach werde eine "deutliche Erholung der Binnenwirtschaft und der privaten Konsumausgaben erwartet". Der Wirtschaftsminister sprach von einem "Mutmacher" trotz der derzeit ernsten Infektionslage. Bislang wurde nur mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um drei Prozent gerechnet. Im kommenden Jahr soll das Wachstum laut Altmaier bei 3,6 Prozent liegen und damit das Niveau vor der Pandemie erreichen. Im vergangenen Jahr war die Wirtschaftsleistung infolge der Corona-Krise eingebrochen. Die Frühjahrs- und Herbstprojektionen bilden die Grundlage für die Schätzungen des Steueraufkommens.



Im Zuge der EU-Konjunkturhilfen rechnet Deutschland mit rund 28 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union. Das Kabinett billigte den von Finanzminister Scholz vorgelegten Investitionsplan. Ein solcher Plan ist Voraussetzung für die Zuteilung von Mitteln. Neun Zehntel der vorgesehenen Ausgaben dienten dem Klimaschutz und der Digitalisierung. Einzelheiten will Scholz am Nachmittag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Le Maire vorstellen. Der Wiederaufbaufonds der EU hat insgesamt ein Volumen von 750 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.