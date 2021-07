In Deutschland wird eine Impfung gegen das Coronavirus auch künftig freiwillig sein.

Es werde keine Impfpflicht geben, auch nicht durch die Hintertür, betonte Regierungssprecherin Demmer in Berlin. Es solle aber alles getan werden, um eine Situation wie im Frühjahr zu vermeiden. Die Bundesregierung betrachte die steigenden Zahlen der an Corona-Erkrankten mit Sorge. Deshalb wolle man gemeinsam mit den Ländern in den kommenden Tagen und Wochen überlegen, was möglich und zu machen sei. Zur Frage der Corona-Tests sagte Demmer, diese werde es auch weiterhin kostenlos geben, da derzeit noch nicht allen Menschen in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden könne.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.