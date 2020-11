Die Bundesregierung hat die Entscheidung einiger Bundesländer kritisiert, Hotelübernachtungen für Familienbesuche an Weihnachten zu erlauben.

Regierungssprecher Seibert erklärte, es sei nicht Teil des Beschlusses von Bund und Ländern, solche Übernachtungen zu ermöglichen. Die Bürger seien wegen der Corona-Pandemie weiterhin angehalten, auf Reisen zu verzichten. Auch Kanzleramtsminister Braun hatte sich gegen Hotelübernachtungen für Besuche an Weihnachten ausgesprochen. Es sei zwar sinnvoll, dass Menschen an Weihnachten nicht auf der Couch bei Familienmitgliedern untergebracht würden, dennoch sei nicht überprüfbar, ob auch Touristen in Hotels eincheckten, meinte der CDU-Politiker. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga forderte eine bundesweit einheitliche Regel für familiäre Übernachtungen über die Weihnachtszeit.



Nach Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen hatten heute auch die Regierungen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein Hotelübernachtungen bei Familienbesuchen erlaubt.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.