Angesichts der gestiegenen Zahlen von Corona-Patienten fasst die Bundesregierung einem Medienbericht zufolge erneute Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser ins Auge.

Kliniken in Hotspot-Gebieten sollten finanziell besonders unterstützt werden, heißt es nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland in einem Eckpunktepapier des Gesundheitsministeriums. Geplant sei unter anderem, dass Krankenhäuser Finanzhilfen für das Freihalten von Betten erhielten.



In Berlin schränkt das Universitätsklinikum Charité wegen eines erwarteten weiteren Anstiegs an Covid-19-Patienten den Betrieb in anderen Bereichen ab Montag ein. Über Weihnachten und den Jahreswechsel gilt dort ein Notfall-Programm.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.