Die Bundesregierung stuft Österreich ab Sonntag wieder als Corona-Hochrisikogebiet ein.

Das bestätigte der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn in Berlin. Er verwies auf die dortige Infektionslage. Medienberichten zufolge sollen einzelne Gemeinden in Österreich ausgenommen sein. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist und aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich erst nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.