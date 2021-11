Der Bundestag berät heute erstmals über die von SPD, Grünen und FDP geplanten Corona-Eindämmungsmaßnahmen.

Dabei wird auch der SPD-Kanzlerkandidat Scholz im Plenum sprechen. Vorgesehen ist unter anderem die Einführung einer allgemeinen 3G-Vorschrift am Arbeitsplatz. Zudem soll es wieder kostenfreie Bürgertests geben.



In Bayern gilt wegen der extrem hohen Inzidenzen ab heute der Katastrophenfall. Das ermöglicht eine koordinierte Vorgehensweise von Behörden, Dienststellen und Organisationen. In vielen bayerischen Krankenhäusern sind bereits jetzt keine oder nur noch sehr wenige Kapazitäten verfügbar.



In Brandenburg entscheidet die Landesregierung heute über die Einführung von 2G in weiteren Bereichen des Alltags. Fest steht bereits, dass Ungeimpfte keinen Zutritt mehr zu Diskotheken, Klubs und Festivals bekommen. Die Maskenpflicht in Grundschulen wird wieder eingeführt. Auch Berlin setzt verstärkt auf 2G. So dürfen Menschen ohne Impfschutz ab Montag nicht mehr in Restaurants, Kinos und Museen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.