Der Bundestag entscheidet heute über die teilweise Rücknahme von Corona-Beschränkungen für vollständig Corona-Geimpfte und Covid-19-Genesene.

Die zur Abstimmung vorliegende Verordnung sieht vor, dass für diese Menschen die geltenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wegfallen. In vielen Bereichen werden sie zudem negativ Getesteten gleichgestellt, darunter beim Einkaufen und beim Friseurbesuch. Wenn am Freitag auch der Bundesrat zustimmt, könnte die Neuregelung am Sonntag in Kraft treten. Einige Länder haben bereits im Alleingang Erleichterungen für Geimpfte und Genesene festgelegt.



Der Bundestag berät am Donnerstag auch darüber, ob künftig neben Ärzten auch Apotheker Nachtragungen im Impfpass vornehmen dürfen sollen.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.