Seit den erneuten Lockdown-Maßnahmen vom November beschleunigt sich die Abwanderung von Stammkunden bei Bussen und Bahnen.

Rund 15 Prozent der früheren Abo-Kunden hätten ihr Ticket inzwischen gekündigt, sagte der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, Wortmann, der Deutschen Presse-Agentur. Zu Beginn der Pandemie hätten die Kundinnen und Kunden mit einem Abonnement den Unternehmen in einem hohen Maße die Treue gehalten. Damals habe die Abwanderungsquote bei rund fünf Prozent gelegen. Aufgrund der Dauer der Pandemie mit vielen Menschen, die weiterhin in Kurzarbeit seien oder von zu Hause arbeiteten, nehme man nun jedoch im bundesweiten Schnitt eine Zunahme der Kündigungen wahr, führte Wortmann aus.



Die Verkehrsunternehmen in Deutschland verzeichneten 2020 Einbußen in Höhe von rund 3,5 Milliarden Euro. Mit einem ebenso hohen Schaden wird für dieses Jahr gerechnet. Bislang haben Bund und Länder 5 Milliarden Euro Unterstützung zugesagt.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.