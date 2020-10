Der Bundestag hat nach den Worten des CDU-Gesundheitspolitikers Henke in der Bekämpfung der Corona-Pandemie durchaus eine aktive Rolle gespielt.

Mehrfach sei in den vergangenen Monaten über die gesetzlichen Grundlagen kontrovers debattiert worden, sagte Henke im Deutschlandfunk. Auch stehe Bundesgesundheitsminister Spahn dem Fachausschuss des Parlaments häufiger als sonst Rede und Antwort. All das werde aber in der Öffentlichkeit oft nicht wahrgenommen.



Politiker verschiedener Parteien hatten in den letzten Tagen mehr Mitspracherechte der Volksvertretung gefordert. Bundestagspräsident Schäuble legte den Fraktionen am Montag Vorschläge für eine stärkere Beteiligung des Parlaments vor.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.