Angesichts der Corona-Lockerungen in Österreich bei gleichzeitig hohen Infektionszahlen wird in Bayern über eine Schließung der Grenzen nachgedacht.

Das, was Österreich mache, sei unverantwortlich, sagte CSU-Generalsekretär Blume den Sendern RTL und n-tv. In dem Nachbarland breiten sich Virus-Mutanten aus Großbritannien und Südafrika stark aus, insbesondere in Tirol. Zuvor hatte bereits Bayerns Ministerpräsident Söder eine Schließung der Grenzen zwischen dem Freistaat und Tirol ins Gespräch gebracht.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.