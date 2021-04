Dänemark will vollständig auf den Corona-Impfstoff von Astrazeneca verzichten.

Wie die dänische Gesundheitsbehörde mitteilte, spielt das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers keine Rolle mehr im aktuellen Impfplan. Es sei aber nicht ausgeschlossen, den Impfstoff zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzusetzen, erklärte die Behörde. Aufgrund des Verzichts werde sich jedoch die Immunisierung der dänischen Bevölkerung gegen das Coronavirus nach hinten verschieben. Tschechien erklärte sich unterdessen bereit, die von Dänemark nicht verwendeten Astrazeneca-Dosen abzukaufen. Unklar ist dabei jedoch, ob ein solcher Handel nach den EU-Beschaffungsregeln möglich ist.



Die Niederlande kündigten an, den Impfstoff des US-Herstellers Johnson&Johnson vorerst nicht mehr zu verwenden. Zunächst müsse mehr über mögliche Thrombosen bekannt sein, teilte Gesundheitsminister de Jonge in Den Haag mit. Gestern hatte Johnson&Johnson mitgeteilt, die Impfstoff-Lieferungen in die Europäische Union nach hinten zu verschieben.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.