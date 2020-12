Corona-Debatte im Bundestag Mit dem Latein am Ende Ein Kommentar von Frank Capellan

Kanzlerin Merkel (CDU) bei der Haushalts-Debatte im Bundestag, die sich vor allem um die Corona-Maßnahmen drehte (Imago Images / Bildgehege)

Kein Mensch blickt mehr durch bei den Corona-Maßnahmen, kommentiert Frank Capellan. Gleichzeitig steigen die Infektionszahlen. Die Politik hat fertig. Sie sollte das Regieren für ein paar Wochen den Virologen überlassen – die wissen nicht alles, aber vieles eben doch besser.

Angela Merkel ist mit ihrem Latein am Ende. Die Deutschen ziehen nicht so mit, wie es nötig wäre, die Länderchefs haben den Ernst der Lage viel zu spät erkannt. Nahezu flehend ruft die Kanzlerin dazu auf, den Empfehlungen der Leopoldina zu folgen: Harter Lockdown ab Weihnachten, am besten schon früher.

(imago images / Arnulf Hettrich)Warum ein "harter" Lockdown wahrscheinlicher wird Die Infektionszahlen steigen. Der "Lockdown light" erzielt nicht das gewünschte Ergebnis. anzlerin Merkel fordert daher weitreichende Schließungen nach Weihnachten. Die Wissenschaft rät schon lange zu schärferen Corona-Maßnahmen.

Mit einem starken persönlichen Einwurf gibt sie Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern – und davon sitzen mit der AfD allzu viele im Bundestag – Paroli. Vieles könne man außer Kraft setzen, das habe sie in der DDR erlebt, nicht aber Schwerkraft und Lichtgeschwindigkeit, deshalb habe sie sich für ein Physikstudium entschieden.

Die Botschaft ist klar: Fakten können Populisten nicht einfach beiseite wischen, auch wenn AfD-Fraktionschefin Alice Weidel das über eine geradezu hasserfüllte Generalabrechnung mit der Kanzlerin im Bundestag versucht hat. 590 Tote an einem Tag spielen in ihrem Weltbild offenbar keine wirkliche Rolle.

Dilettantisch in die zweite Welle geschlittert

"Wenn die Politik jetzt anders als für harte Maßnahmen entscheidet, dann entscheidet sie sich gegen die Wissenschaft", hat der Virologe Christian Drosten gestern gewarnt. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, hat sich die Politik aber selbst zuzuschreiben.

So gut Deutschland im Frühjahr in das Corona-Management gestartet war, so dilettantisch ist das Land in die zweite Welle geschlittert. Der milde Teil-Lockdown ist grandios gescheitert, das Versprechen auf ein halbwegs normales Weihnachten hat völlig falsche Erwartungen ausgelöst.

Es war von Anfang an ein Schmarrn, bei den Kontaktbeschränkungen Ausnahmen an den Feiertagen zuzulassen. Immer wieder meinten die Landesfürsten offenbar, der eigenen Bevölkerung etwas Gutes tun zu müssen, mal fünf, mal zehn Kontakte, mal aus zwei Haushalten, mal aus zehn.

Konsequenter Lockdown wäre vermutlich günstiger geworden

Kein Mensch blickt mehr durch, zumal gleich nach einem vermeintlich einstimmigen Beschluss wieder alles anders war: Beispiel Weihnachtsferien. Wer täglich wechselnde Festgesellschaften für machbar hält oder eine Ein-Freund-Regelung für Kinder gleichsam als Verstoß gegen die UN-Menschrechtscharta betrachtet, der muss sich nicht wundern, dass in Teilen der Bevölkerung der Eindruck entsteht, es sei ja doch alles nur halb so schlimm. Menschentrauben an Glühweinständen oder Planungen für ein gemeinsames Silvesterfeuerwerk sind dann die Folge.

Dabei ist eigentlich jeder dritte Deutsche der Meinung, dass die beschlossenen Maßnahmen nicht weit genug gehen. Daran aber wollten die Länder nicht anknüpfen. Und das rächt sich nun. Ein schneller, konsequenter Lockdown wäre vermutlich günstiger geworden, hätte Weihnachten, Silvester, vielleicht sogar die Skiferien retten können. Nun aber hat die Politik fertig. Sie sollte das Regieren für ein paar Wochen mal wieder den Virologen überlassen – die wissen nicht alles, aber vieles eben doch besser.

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD und Familienpolitik.