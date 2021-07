In Großbritannien haben die Gesundheitsbehörden rund 29.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet.

Das sind so viele wie seit Ende Januar nicht mehr. Die Zahl der Ansteckungen steigt seit über einem Monat an. In Großbritannien grassiert die Delta-Variante. Sie breitet sich aus, obwohl inzwischen mehr als 86 Prozent aller Erwachsenen mindestens einmal geimpft sind.



Trotzdem ist geplant, dass in England am 19. Juli die Maskenpflicht in Innenräumen und das Abstandsgebot aufgehoben werden. Auch die Vorschrift zum Homeoffice soll entfallen. Bei Veranstaltungen gibt es keine Platzbeschränkung mehr. Die endgültige Entscheidung über die Lockerungen soll kommenden Montag fallen. Schottland, Wales und Nordirland entscheiden eigenständig.

