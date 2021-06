In Portugal ist die Delta-Variante des Coronavirus inzwischen für den größten Teil der Neuinfektionen verantwortlich.

Wie aus Daten der Gesundheitsbehörde hervorgeht, macht sie landesweit mittlerweile mehr als 50 Prozent der Neuinfektionen aus. Im Großraum Lissabon sind es sogar mehr als 70 Prozent.



Die starke Ausbreitung der hochansteckenden Mutation hat in Portugal zu einem neuen Anstieg der Infektionszahlen geführt. In einigen Regionen gelten deshalb wieder strengere Beschränkungen. In Lissabon wurden die Öffnungszeiten von Restaurants und Geschäften teilweise wieder beschränkt, die Region darf am Wochenende bis auf wenige Ausnahmen auch weder betreten noch verlassen werden.



Wegen der Entwicklung hat die Bundesregierung Portugal als Virusvariantengebiet eingestuft. Ab Dienstag gelten nun wieder besonders strenge Regeln bei der Wiedereinreise nach Deutschland.

27.06.2021