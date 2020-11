Nach Beobachtung des Journalisten Olaf Sundermeyer gibt es starke personelle Überschneidungen zwischen der Fußball-Hooligans-Szene und der sogenannten "Querdenker"-Bewegung, die gegen Corona-Maßnahmen demonstriert.

Der Kenner der rechten Szene sagte im Deutschlandfunk, rechts motivierte Hooligans würden bereits seit Monaten die Aufgabe als "Rammbock" Anti-Corona-Demonstranten schützen. Sie würden die Polizei-Absperrungen durchbrechen und dafür sorgen, dass Hunderte Menschen demonstrieren könnten, wie beispielsweise am vergangenen Wochenende in Leipzig.



In Leipzig waren mehrere zehntausend Demonstrierende auf der Straße und missachteten die Hygiene-Schutzmaßnahmen. Obwohl die Polizei die Versammlung offiziell aufgelöst hatte, setzten die Protestierenden die Veranstaltung fort. Es kam zu Ausschreitungen. Der sächsische Landtag befasste sich auf einer Sondersitzung mit der Demonstration.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.