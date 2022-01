Corona-Proteste in Belgien (Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa)

In der tschechischen Hauptstadt Prag protestierten rund 4.000 Teilnehmer gegen eine Impfpflicht. Bereits gestern hatten sich 2.000 Menschen in der zweitgrößten Stadt Brünn zu einer Kundgebung versammelt.

Im belgischen Brüssel sprach die Polizei von rund 5.000 Demonstranten. Hier richtete sich der Protest neben einer Impfpflicht für das Gesundheitspersonal auch gegen einen Covid-Pass für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete.

Ähnliche Demonstrationen hatte es am Samstag auch in mehreren deutschen Städten gegeben. Der Vizevorsitzende der Innenministerkonferenz, Strobl, appellierte an die Teilnehmer, sich von Extremisten zu distanzieren. Der baden-württembergische CDU-Politiker sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, friedlich gesinnte Demonstranten sollten sich nicht vor deren Karren spannen lassen.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.