Die Zahl der Menschen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen, steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts nur noch langsam.

Aktuell liegt der Anteil der vollständig immunisierten Menschen in Deutschland bei rund 61 Prozent. Von Ende Juli bis Ende August habe die Impfquote aber lediglich um 10 Prozentpunkte zugelegt. Zudem gibt es regional große Unterschiede: In Bremen sind laut dem RKI mehr als 70 Prozent der Menschen vollständig geimpft, in Sachsen nur 52 Prozent.



Deutschland kommt damit nicht an die Werte heran, die das RKI für wünschenswert erachtet. Um eine ausgeprägte vierte Welle im Herbst und Winter unwahrscheinlich zu machen, wäre nach Angabe der Experten jetzt eine Impfquote von mindestens 85 Prozent erforderlich.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.